"Спартак" поздравил себя с днём рождения

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"Спартак" поздравил себя с днём рождения

Сегодня, 18 апреля, московский "Спартак" празднует свой 98-й день рождения.

"В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение", - отметила пресс-служба клуба в твиттере.

"Спартак" - 22-кратный чемпион СССР / России и 13-кратный обладатель Кубка СССР / России.

В текущем розыгрыше РПЛ "народная команда" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

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