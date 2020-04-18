"Спартак" поздравил себя с днём рождения
Сегодня, 18 апреля, московский "Спартак" празднует свой 98-й день рождения.
"В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение", - отметила пресс-служба клуба в твиттере.
⚪️ Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020
В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение
Все самое главное мы разместили на графике!#НароднаяКоманда pic.twitter.com/4KCvXGBTVf
Футбольному клубу «Спартак-Москва» — 98!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020
С днем рождения, народная команда ⚪️#НароднаяКоманда #Силавединстве pic.twitter.com/tCiFJsFj20
"Спартак" - 22-кратный чемпион СССР / России и 13-кратный обладатель Кубка СССР / России.
В текущем розыгрыше РПЛ "народная команда" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20