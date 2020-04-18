"Спартак" поздравил себя с днём рождения

Сегодня, 18 апреля, московский "Спартак" празднует свой 98-й день рождения.

"В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение", - отметила пресс-служба клуба в твиттере.

⚪️ Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет



В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение



Все самое главное мы разместили на графике!#НароднаяКоманда pic.twitter.com/4KCvXGBTVf — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020

Футбольному клубу «Спартак-Москва» — 98!



С днем рождения, народная команда ⚪️#НароднаяКоманда #Силавединстве pic.twitter.com/tCiFJsFj20 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020

"Спартак" - 22-кратный чемпион СССР / России и 13-кратный обладатель Кубка СССР / России.

В текущем розыгрыше РПЛ "народная команда" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

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