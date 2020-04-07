"Спартак" поздравил Селихова с 26-летием, показав его лучшие сейвы в инстаграме

"Спартак" поздравил голкипера команды Александра Селихова с 26-летием.

В своем инстаграме клуб опубликовал видео с лучшими сейвами игрока.

"Лучшие сейвы сегодняшнего именинника. Ждем тебя на поле, Саша", - говорится в сообщении.

На данный момент Селихов восстанавливается после травмы. В чемпионате России перерыв до конца мая из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне голкипер на поле еще не выходил.

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