"Спартак" поздравил своих воспитанников с голами в ворота ЦСКА
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" обыграл ЦСКА 2:1 благодаря голам Александра Ломовицкого и Владислава Пантелеева. Оба полузащитника являются воспитанниками академии "красно-белых".
Ломовицкий, который в этом сезоне играет за тульскую команду на правах аренды, забил победный мяч после передачи Пантелеева. До этого Владислав реализовал пенальти.
"Агенты Ломик и Пантелеев. Еще одна выполненная миссия ✅", – подписала видео празднования пресс-служба "Спартака".
Агенты Ломик и Пантелеев— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021
Ещё одна выполненная миссия ✅ https://t.co/or8qu4IQqU pic.twitter.com/Mya1U6i9FF
"Спартак" сегодня может обойти ЦСКА в турнирной таблице и занять вторую строчку, если победит "Динамо". Начало дерби в 19:00 по московскому времени.
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