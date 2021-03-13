"Спартак" поздравил своих воспитанников с голами в ворота ЦСКА

Теги спартак москвацска москваарсенал тулаалександр ломовицкийвладислав пантелеев

"Спартак" поздравил своих воспитанников с голами в ворота ЦСКАВ матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" обыграл ЦСКА 2:1 благодаря голам Александра Ломовицкого и Владислава Пантелеева. Оба полузащитника являются воспитанниками академии "красно-белых".

Ломовицкий, который в этом сезоне играет за тульскую команду на правах аренды, забил победный мяч после передачи Пантелеева. До этого Владислав реализовал пенальти.

"Агенты Ломик и Пантелеев. Еще одна выполненная миссия ✅", – подписала видео празднования пресс-служба "Спартака".

"Спартак" сегодня может обойти ЦСКА в турнирной таблице и занять вторую строчку, если победит "Динамо". Начало дерби в 19:00 по московскому времени.

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