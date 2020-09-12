"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения

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"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения

Сегодня, 12 сентября, своё 35-летие отмечает наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.

В официальном твиттере "красно-белых" появилась поздравительная публикация, посвящённая дню рождения немецкого тренера.

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.

Столичная команда успешно стартовала в новом розыгрыше РПЛ и единолично лидирует в турнирной таблице после шести матчей.

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