"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения
Сегодня, 12 сентября, своё 35-летие отмечает наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.
В официальном твиттере "красно-белых" появилась поздравительная публикация, посвящённая дню рождения немецкого тренера.
С Днём рождения, Доменико!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020
Buon compleanno, Domenico!
Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! pic.twitter.com/4RBHtzqtu0
Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Столичная команда успешно стартовала в новом розыгрыше РПЛ и единолично лидирует в турнирной таблице после шести матчей.
Не пропустите: Тедеско оценил важность Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения
-
Кулибали может остаться в "Наполи"
-
"Локомотив" увеличил предложение по Тикиньо
-
1
Де Брюйне: "Мне плевать, что Месси не перешёл в "Манчестер Сити"
-
Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"
-
"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде
-
КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины
-
"Торино" отказал "Тоттенхэму" в аренде Белотти
-
Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча
-
"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Кузяева
-
Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"
-
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе
-
Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"
-
Погба вылечился от коронавируса
-
"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"
-
Официально: Куат - новый игрок "Химок"
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
-
Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22