"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения

Сегодня, 12 сентября, своё 35-летие отмечает наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.

В официальном твиттере "красно-белых" появилась поздравительная публикация, посвящённая дню рождения немецкого тренера.

С Днём рождения, Доменико!



Buon compleanno, Domenico!



Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! pic.twitter.com/4RBHtzqtu0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.

Столичная команда успешно стартовала в новом розыгрыше РПЛ и единолично лидирует в турнирной таблице после шести матчей.

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