"Спартак" поздравил Тиля с днем рождения

Теги спартак москвагус тиль

"Спартак" поздравил Тиля с днем рождения

"Спартак" опубликовал поздравление с днем рождения голландского полузащитника Гуса Тиля, которому исполнилось 22 года.

"Fijne verjaardag, Guus! Сегодня полузащитнику красно-белых исполнилось 22 года", - сообщается в официальном "твиттере" московского клуба.

Тиль перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из АЗ за 18 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории российского клуба. В нынешнем сезоне он провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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