"Спартак" поздравил Титова с днём рождения

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"Спартак" поздравил Титова с днём рождения

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала поздравительный пост, посвящённый легенде клуба Егору Титову.

Сегодня, 29 мая, известный российский футболист отмечает свой 44-й день рождения.

"Поздравляем Егора Титова! Сегодня воспитаннику "красно-белых" и одному из ярчайших игроков в истории нашего клуба исполняется 44 года. 6-кратный чемпион России. 2-кратный обладатель Кубка страны. 442 матча. 106 голов. Рекордсмен по количеству матчей в еврокубках. Дважды лучший футболист страны. С днем рождения, легенда!" - говорится в публикации.

Титов выступал за первую команду "Спартака" с 1995 по 2008 год. Сейчас он занимается тренерской деятельностью.

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