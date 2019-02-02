"Спартак" поздравил Валерия Карпина с солидным юбилеем
Сегодня, 2 февраля, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отмечает свой 50-й день рождения.
С солидным юбилеем специалиста поздравил и его бывший клуб московский "Спартак".
"ФК "Спартак Москва" от души поздравляет Валерия Георгиевича, желает ему семейного счастья, здоровья и успехов!" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "красно-белых".
Будучи футболистом, Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год, сыграл 163 матча и забил 44 гола.
В роли тренера Карпин возглавлял "народную команду" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года, не выиграв за этот период ни одного трофея.
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