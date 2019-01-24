"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием

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"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием

"Спартака" в твиттере поздравил нападающего команды Зе Луиша​ с 28-летием.

Зе Луиш перешел в стан красно-белых в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро. За "Спартак" он играл в 97 матчах, забил 32 гола и отдал 22 голевых передачи.

"Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых!" - написал "Спартак" в Твиттере.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 24 матчах, забил 11 голов и отдал один ассист.

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