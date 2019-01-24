"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием
"Спартака" в твиттере поздравил нападающего команды Зе Луиша с 28-летием.
Сегодня исполняется 28 лет нападающему #Спартак’а Зе Луишу.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.
Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых! ⚪️#ЗеЛуиш #Spartak pic.twitter.com/8eCeIE7lcH
Зе Луиш перешел в стан красно-белых в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро. За "Спартак" он играл в 97 матчах, забил 32 гола и отдал 22 голевых передачи.
"Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых!" - написал "Спартак" в Твиттере.
В нынешнем сезоне футболист сыграл в 24 матчах, забил 11 голов и отдал один ассист.
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