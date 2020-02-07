"Спартак" пожаловался в ФИФА на "Крузейро"

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"Спартак" пожаловался в ФИФА на "Крузейро"

Московский "Спартак" намерен взыскать с "Крузейро" 750 тысяч евро, утверждает Globo Esporte.

По сведениям издания, вышеуказанная сумма - это долг бразильского клуба перед "красно-белыми" за аренду вингера Педро Роши в 2019 году.

Сторонам не удалось прийти к согласию в этом вопросе, поэтому "Спартак" решил обратиться со своими претензиями в ФИФА.

25-летний Роша сыграл за "Крузейро" 33 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас он выступает за "Фламенго".

Не пропустите: Рассказов высказался об интересе к себе со стороны "Аугсбурга". | http://soccernews.ru
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