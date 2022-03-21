"Спартак" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Нижним Новгородом"
Фото: инстаграм Айртона/Автор неизвестен
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть эпизод со столкновением защитника москвичей Айртона с игрком "Нижнего Новгорода" Кириллом Гоцуком. По итогам эпизода бразилец получил серьезную травму, а Гоцук избежал наказания.
"Спартак" обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи ВАР Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком "Нижнего Новгорода" Гоцуком", – приводят слова Зеленова российские СМИ.
В нынешнем сезоне 24-летний Айртон провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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