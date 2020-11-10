"Спартак" пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Леониду Трахтенбергу

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"Спартак" пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Леониду Трахтенбергу

"Спартак" отреагировал на новость о том, что бывший руководитель медиа-блока клуба Леонид Трахтенберг сдал положительный тест Covid-19. "Красно-белые" пожелали ему в твиттере скорейшего выздоровления.

В "Спартаке" 72-летний Трахтенберг работал с 2015 по 2019 года. 4 марта прошлого года он покинул свой пост.

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