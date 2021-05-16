"Спартак" позвал Роналду, который может уйти из "Ювентуса"

Пресс-служба московского "Спартака" в шутку пригласила в команду португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Красно-белые" ретвитнули пост о том, что Роналду может покинуть "Ювентус", если туринский клуб не попадет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

"Привет, Криштиану", - говорится в англоязычном твиттере московского клуба.

Напомним, что "Спартак" занял второе место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги Чемпионов. "Ювентус" за тур до завершения Серии А занимает пятое место.

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