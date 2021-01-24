"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса
Хавбек "Аякса" Квинси Промес в ближайшее время может вновь стать игроком "Спартака"
Sport24 сообщает со ссылкой на источники, что 29-летний игрок сборной Нидерландов сообщил партнерам по "Аяксу", что в скоро может покинуть клуб.
Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" приближаются к завершающей стадии и, в целом, проходят успешно. Компенсация за переход полузащитника составит около 12 млн евро.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" в 2014–2018 годах. В "красно-белой" футболке игрок провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. Вместе с командой в сезоне-2016/17 смог выиграть чемпионат России.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Промес выходил на поле в 18 матчах и смог забить 6 мячей.
Читать также: В "Спартаке" прокомментировали ход переговоров о возвращении Промеса | http://soccernews.ru
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