"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса

Хавбек "Аякса" Квинси Промес в ближайшее время может вновь стать игроком "Спартака"

Sport24 сообщает со ссылкой на источники, что 29-летний игрок сборной Нидерландов сообщил партнерам по "Аяксу", что в скоро может покинуть клуб.

Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" приближаются к завершающей стадии и, в целом, проходят успешно. Компенсация за переход полузащитника составит около 12 млн евро.