"Спартак" предлагает "Крыльям Советов" обменяться защитниками
Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов может стать игроком "Спартака" уже зимой.
По информации журналиста Ивана Карпова, "красно-белые" не хотят ждать до лета, чтобы подписать игрока в качестве свободного агента, а готовы обменять его уже сейчас на Илью Кутепова.
Если сделка состоится, то "Спартак" рассмотрит вариант с уходом Ильи Гапонова в грозненский "Ахмат".
Напомним, что Чернов уже заключил с московским клубом контракт до 2026 года, однако в силу он вступит только в июле.
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