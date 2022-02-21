"Спартак" предлагает "Крыльям Советов" обменяться защитниками

Теги спартак москвакрылья советовахматилья гапоновилья кутеповникита черновтрансферы

"Спартак" предлагает "Крыльям Советов" обменяться защитниками

Фото инстаграм Никиты Чернова

Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов может стать игроком "Спартака" уже зимой.

По информации журналиста Ивана Карпова, "красно-белые" не хотят ждать до лета, чтобы подписать игрока в качестве свободного агента, а готовы обменять его уже сейчас на Илью Кутепова.

Если сделка состоится, то "Спартак" рассмотрит вариант с уходом Ильи Гапонова в грозненский "Ахмат".

Напомним, что Чернов уже заключил с московским клубом контракт до 2026 года, однако в силу он вступит только в июле.

Не пропустите: Максименко может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов