Сами Хедира отказался перейти в "Спартак"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира мог перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает Сalciomercatoweb.

По данным источника, представители московского клуба предприняли попытку купить футболиста в последние часы закрытия трансферного окна в Европе (5 октября). "Спартак" предложил 33-летнему хавбеку контракт с окладом в 3 миллиона евро в год. Хедира отказался, так как хочет выступать в МЛС.

Футболист играет за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 145 матчей, забил 21 мяч и сделал 13 ассистов.

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