"Спартак" предлагал "Крыльям Советов" провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре, но получил отказ



Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клубу не удалось договориться о переносе матча 1/4 Кубка России с "Крыльями Советов" в другой город.

"Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях. "Спартак" предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. «Крылья Советов» отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.

Даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы. При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки "Крыльев Советов", - приводят слова Измайлова российские СМИ.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" запланирован на среду, 28 февраля.

По прогнозам синоптиков к началу матча температура воздуха в Самаре опустится до минус 23 градусов. Но из-за ветра такая температура ощущается как минус 32.

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