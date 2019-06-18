"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт
Московский "Спартак" намерен избавиться от капитана команды полузащитника Дениса Глушакова, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, клуб готов заплатить футболисту половину его зарплаты до окончания контракта. В этом случае хавбек может может получить 1,35 миллиона евро. Реакция Глушакова пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что игрок не намерен соглашаться на разрыв контракта, так как хочет получить полную сумму.
Напомним, что в прошлом сезоне у 32-летнего Глушакова произошел конфликт с болельщиками "Спартака". Часть фанатов обвиняют хавбека в том, что он причастен к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера.
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|Команда
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
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|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20