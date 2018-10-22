"Спартак" предложил Каррере посетить игру с "Уралом" и попрощаться с болельщиками

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"Спартак" предложил Каррере посетить игру с "Уралом" и попрощаться с болельщикамиМосковский "Спартак" предложил своему уже бывшему главному тренеру Массимо Каррере посетить игру команды с екатеринбургским "Уралом" и попрощаться с болельщиками.

Как информирует официальный сайт "красно-белых", с таким предложением к 54-летнему специалисту обратился вице-президент клуба Наиль Измайлов.

Матч 13-го тура РФПЛ против "Урала" "Спартак" сыграет 4-го ноября.

Напомним, Каррера конфликтовал с руководством "Спартака" из-за коммерческого турнира. | soccernews.ru

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