"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт

"Спартак" хочет купить форварда "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, московский клуб предложил игроку контракт до 2023 года. Кроме того, "красно-белые" готовы выполнить финансовые запросы Кокорина, который хочет зарабатывать около 3,3 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы "Локомотив" и "Динамо".

Напомним, контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются "Сочи", "Спартак", "Рубин" и "Динамо".

В нынешнем сезоне форвард выступал за "Сочи" на правах аренды, провел 10 матчей и забил семь голов.

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