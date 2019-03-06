"Спартак" предложил Леониду Трахтенбергу новую должность

"Спартак" предложил экс-руководителю пресс-службы команды Леониду Трахтенбергу новую должность. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Руководство московского клуба хочет, чтобы Трахтенберг стал консультантом.

Сегодня, 6 марта, он отправился с командой на матч с "Уралом" в Олимп Кубке России.

Напомним, что недавно на официальной странице "Спартака" появился материал "Понты дороже денег", который позже был удален. После этого инцидента Трахтенберг заявил, что пресс-служба не имеет к этому отношения.

Позже он покинул пост, заявив об этом перед игрой с "Краснодаром".

Читайте также: Мельгарехо вызван в сборную Парагвая| http://soccernews.ru