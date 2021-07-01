"Спартак" предложил Месси продолжить карьеру в московском клубе

1 Теги барселонаспартак москвалионель месси

"Спартак" предложил Месси продолжить карьеру в московском клубеФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в своих социальных сетях предложил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси перейти в московский клуб.

Пресс-служба "красно-белых" в англоязычном клубном Twitter-аккаунте опубликовала пост, в котором предложила Лионелю Месси перейти в "Спартак".
 
"Настало время шагнуть дальше. Давай", — написала пресс-служба "Спартака" в ответ на пост со скриншотом из FIFA 21 с предложением о трансфере аргентинцу.

Напомним, что в полночь с 30 июня на 1 июля у Месси закончился срок контракта с "Барселоной". Таким образом аргентинец не имеет контракт с "Барселоной" впервые с 2000 года.

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