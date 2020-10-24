"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

Руководство московского "Спартака" намерено сохранить главного тренера команды Доменико Тедеско, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" предложили наставнику новый контракт. Нынешнее соглашение немецкого специалиста итальянского происхождения действует до лета 2021 года.

35-летний Тедеско тренирует "Спартак" с 2019 года. Под его руководством московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 12 туров.

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