"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

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"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

Руководство московского "Спартака" намерено сохранить главного тренера  команды Доменико Тедеско, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" предложили наставнику новый контракт. Нынешнее соглашение немецкого специалиста итальянского происхождения действует до лета 2021 года.

35-летний Тедеско тренирует "Спартак" с 2019 года. Под его руководством московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 12 туров.

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