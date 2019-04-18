"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, какой вариант нового лимита на легионеров предложил московский клуб.
"Мы предложили, чтобы в заявке было 8 легионеров и 17 россиян. На поле количество легионеров не ограничено. И увеличение в заявке числа собственных воспитанников, что повлияло бы на развитие футбольных академий", - приводят слова Измайлова российские СМИ.
Напомним, что сейчас лимит на легионеров позволяет находиться на поле шести иностранным футболистам.
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