"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, какой вариант нового лимита на легионеров предложил московский клуб.

"Мы предложили, чтобы в заявке было 8 легионеров и 17 россиян. На поле количество легионеров не ограничено. И увеличение в заявке числа собственных воспитанников, что повлияло бы на развитие футбольных академий", - приводят слова Измайлова российские СМИ.

Напомним, что сейчас лимит на легионеров позволяет находиться на поле шести иностранным футболистам.

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