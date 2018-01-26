"Спартак" предложил за хавбека "Андерлехта" 8 миллионов евро

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни может стать игроком "Спартака".

Как сообщает Het Nieuwsblad, боссы бельгийского клуба готовы продать 27-летнего игрока 12 миллионов евро, но чемпион России предлагает восемь миллионов.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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