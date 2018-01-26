"Спартак" предложил за хавбека "Андерлехта" 8 миллионов евро
Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни может стать игроком "Спартака".
Как сообщает Het Nieuwsblad, боссы бельгийского клуба готовы продать 27-летнего игрока 12 миллионов евро, но чемпион России предлагает восемь миллионов.
В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Читайте: "Спартак" откажется от трансфера Льяича | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" в Мюнхене встретится с "Хоффенхаймом"
-
Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"
-
Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"
-
Крепкий орешек с юга: ПСЖ дома принимает "Монпелье"
-
"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
-
"Депортиво" – "Леванте" - 2:2 (обзор)
-
"Депортиво" в меньшинстве упустил победу над "Леванте"
-
Хесе решил остаться в "Сток Сити"
-
Погребняк может перейти в "Ростов"
-
"Зенит" продлил контракт с Анюковым
-
Месси рассказал, как изменился стиль "Барселоны" после ухода Неймара
-
Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"
-
Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить
-
Видаль прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" летом хочет купить левого защитника
-
Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"
-
Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"
-
Экс-игрок "Арсенала" прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"
-
Джованни Симеоне хочет поработать с отцом
-
Миланов восстановился после травмы
-
"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру
-
"Реал" определился с заменой для Зидана
-
"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"
-
Хачериди может перебраться в Грецию
-
"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12