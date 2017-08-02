"Спартак" предложил за Нойштедтера четыре миллиона евро
"Спартак" не оставляет попыток приобрести защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, сообщает Star.
По сведениям издания, российский клуб сделал новое предложение по трансферу игрока, которое теперь составляет четыре миллиона евро. Сам футболист готов переехать в Россию и теперь клубам нужно договориться между собой. Ранее сообщалось, что турки оценивают игрока в пять миллионов евро.
Стоит отметить, что 29-летний Нойштедтер также может играть на позиции опорного полузащитника.
Не пропустите: Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью". | http://soccernews.ru
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