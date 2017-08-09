"Спартак" предложил за Нойштедтера пять миллионов евро

"Спартак" не оставляет попыток купить полузащитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, сообщаетFutbol Arena.

По сведениям издания, российский клуб увеличил предложение по трансферу игрока до пяти миллионов евро. Ранее "красно-белые" предлагали за 29-летнего Нойштедтера 3,5 миллиона евро.

Напомним, что "Спартак" также готов заплатить 20 миллионов евро за 30-летнего защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая.

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