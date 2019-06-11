"Спартак" предложит 8 миллионов евро за хавбека "Гронингена"

Московский "Спартак" всерьёз нацелился на полузащитника "Гронингена" Рицу Доана, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что в ближайшее время "красно-белые" сделают предложение о трансфере 20-летнего японца в размере 8 миллионов евро.

Конкуренцию "Спартаку" готовы составить ЦСКА и "Атлетико".

В минувшем сезоне Доан сыграл за "Гронинген" 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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