"Спартак" предложит за Льяича 12 миллионов евро
"Спартак" продолжает интересоваться сербским полузащитником "Торино" Адемом Льяичем, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Также им интересуются китайские и американские клубы.
"Быки", в свою очередь, оценивают серба в 15 миллионов.
В этом сезоне 26-летний Льяич провел за "Торино" 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Не пропустите: "Спартак" готовит улучшенное предложение по Льяичу. | http://soccernews.ru
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