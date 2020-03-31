"Спартак" предоставил игрокам и сотрудникам клуба выходные до 4 мая

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"Спартак" предоставил игрокам и сотрудникам клуба выходные до 4 мая

"Спартак" отправил футболистов на домашнюю самоизоляцию до 4 мая. Об этом сообщает Metaratings.

Все игроки команды уже получили планы по индивидуальным тренировкам в домашних условиях. Легионеры имею право покинуть Россию и отправится в свои родные страны. Их также предупредили, что по возвращении в страну они должны будут отбыть двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ сообщило всем клубам о том, что карантин продлится до 30 мая, однако позже президент Сергей Прядкин опроверг эту информацию.

По последним данным, в  России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.

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