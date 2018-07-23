"Спартак" представил два комплекта формы на следующий сезон

Теги спартак москва

"Спартак" представил два комплекта формы на следующий сезонМосковский "Спартак" представил два комплекта своей игровой формы на следующий сезон. Традиционно выполнена она будет в красном и белом цветах.

Напомним, Юран высказался об итогах жеребьевки ЛЧ для "Спартака". | soccernews.ru

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3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
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16 СКА Хабаровск 30 13
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