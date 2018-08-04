"Спартак" представил форму на матч с "Локомотивом"

Московский "Спартак" в своем твиттере представил игрову форму на сегодняшнее столичное дерби против "Локомотива".

Так, "народная команда" сыграет в субботу в выездном комплекте - белых футболках с горизонтальной красной полосой в области груди.

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