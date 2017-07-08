"Спартак" представил форму на новый сезон

Чемпион России "Спартак" провел презентацию формы на сезон-2017/18.

Домашний комплект полностью выполнен в красном цвете. Впервые за последние 12 лет на майке нет традиционной поперечной белой полосы.

Фото: Форма "Спартака".

Гостевая форма вся выполнена в белом цвете.

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