"Спартак" представил форму на новый сезон

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"Спартак" представил форму на новый сезон

Чемпион России "Спартак" провел презентацию формы на сезон-2017/18.

Домашний комплект полностью выполнен в красном цвете. Впервые за последние 12 лет на майке нет традиционной поперечной белой полосы. 

Фото: Форма "Спартака".

Гостевая форма вся выполнена в белом цвете.

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