"Спартак" представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба

Московский "Спартак" презентовал новый логотип клуба, приуроченный к столетнему юбилею.

"В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновлённым логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии. Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" - самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займёт своё место и на игровой форме. При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несёт наш клуб, отражены в слогане: "Спартак" - здесь каждый важен". Миссия "Спартака" - вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения", - говорится в публикации пресс-службы "красно-белых".

В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.



Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва» ❤️ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022

"Спартак" был основан 18 апреля 1922 года. За 100 лет команда выиграла 37 трофеев - больше всех в России.

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