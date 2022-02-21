"Спартак" представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба
Московский "Спартак" презентовал новый логотип клуба, приуроченный к столетнему юбилею.
"В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновлённым логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии. Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" - самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.
Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займёт своё место и на игровой форме. При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.
Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несёт наш клуб, отражены в слогане: "Спартак" - здесь каждый важен". Миссия "Спартака" - вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения", - говорится в публикации пресс-службы "красно-белых".
В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022
Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва» ❤️
"Спартак" был основан 18 апреля 1922 года. За 100 лет команда выиграла 37 трофеев - больше всех в России.
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