"Спартак" представил ролик в честь 97-летия клуба

"Спартак" представил ролик под названием "Спартак" - это больше чем жизнь!" в честь 97-летия клуба.

Видео опубликовано на YouTube-канале московского клуба.

"Спартак" был основан 18 апреля 1922 года. За свою историю клуб 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз - чемпионом России. Также "красно-белые" 10 раз выигрывали Кубок СССР и трижды Кубок России.

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России после 23 туров.

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