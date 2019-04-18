"Спартак" представил ролик в честь 97-летия клуба

Теги спартак москва

"Спартак" представил ролик в честь 97-летия клуба

"Спартак" представил ролик под названием "Спартак" - это больше чем жизнь!" в честь 97-летия клуба. 

Видео опубликовано на YouTube-канале московского клуба.

"Спартак" был основан 18 апреля 1922 года. За свою историю клуб 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз - чемпионом России. Также "красно-белые" 10 раз выигрывали Кубок СССР и трижды Кубок России.

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России после 23 туров.

Не пропустите: Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"

Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов