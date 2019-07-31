"Спартак" представил Шюрлле, показав его гол в ворота ЦСКА

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"Спартак" представил Шюрлле, показав его гол в ворота ЦСКА

Московский "Спартак" представил немецкого нападающего Андре Шюррле, который перешел на правах аренды из дортмундской "Боруссии".

В ролике представлены голы форварда, один из которых был забит в ворота ЦСКА. В 2015 году "Вольфсбург", за который тогда играл Шюррле, встречался с ЦСКА в матче группового турнира Лиги Чемпионов в Москве и одержал победу благодаря дублю нового форварда "красно-белых" (2:0).

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле до окончания сезона-2019/20. Следующим летом российский клуб будет иметь приоритетное право покупки игрока за восемь миллионов евро. Зарплата немца в "Спартаке" составит три миллиона евро в год.

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"Спартак" объявил о переходе Шюррле

"Спартак" объявил о переходе Шюррле

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