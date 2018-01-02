"Спартак" представил все свои голы в 2017-м году

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"Спартак" представил все свои голы в 2017-м годуМосковский "Спартак" представил видео со всеми своими голами в 2017-м году. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты игры "красно-белых".

Напомним, Вериссимо желает перебраться в "Спартак". | soccernews.ru

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"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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