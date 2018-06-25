"Спартак" представил Жиго

В понедельник, 25 июня, московский "Спартак" в Тарасовке представил своего новичка - защитника Самюэля Жиго.

Сразу же после презентации 24-летний француз отправился на свою первую тренировку в качестве игрока "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" купил Жиго у "Гента" за 8 миллионов евро. Футболист будет играть за столичную команду под номером 2.

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