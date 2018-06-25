"Спартак" представил Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиго

"Спартак" представил Жиго

В понедельник, 25 июня, московский "Спартак" в Тарасовке представил своего новичка - защитника Самюэля Жиго.

Сразу же после презентации 24-летний француз отправился на свою первую тренировку в качестве игрока "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" купил Жиго у "Гента" за 8 миллионов евро. Футболист будет играть за столичную команду под номером 2.

Не пропустите: "Спартак" теряет Боккетти. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов