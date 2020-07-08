"Спартак" представит Газизова уже на этой неделе

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"Спартак" представит Газизова уже на этой неделе

Журналист Вячеслав Короткин поделился информацией о грядущем назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора "Спартака".

"Спартак", судя по всему, представит Шамиля Газизова даже раньше, чем мы ожидали. Видимо, уход Томаса Цорна ускорил процесс. Официально обо всем объявят на этой неделе - ориентировочно 10 июля", - заявил Короткин.

Отметим, что на данный момент Газизов является гендиром "Уфы", которая занимает в РПЛ шестое место, а "Спартак" - седьмое.

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