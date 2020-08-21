"Спартак" предупредил "Барселону", что Ларссон стоит 100 миллионов

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"Спартак" предупредил "Барселону", что Ларссон стоит 100 миллионов

Пресс-служба московского "Спартака" с юмором отреагировала на вхождение Хенрика Ларссона в тренерский штаб "Барселоны".

"Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 миллионов или даже не пишите", - говорится в публикации "красно-белых" в твиттере.

Напомним, что за "Спартак" выступает нападающий Джордан Ларссон - сын нового тренера "Барсы".

23-летний швед присоединился к российскому клубу год назад, и с тех пор забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.

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