"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником

Теги спартак москваалександр лихачёв

"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником

"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником Александром Лихачевым

Московский клуб разорвал соглашение с 22-летним игроком по обоюдному согласию.

Футболист не участвовал ни в одном матче за первую команду красно-белых. За вторую команду, Лихачев выступил в 68 встречах, забив 2 гола.

В этом сезоне Лихачев сыграл 12 матчей за молодежную команду красно-белых в ФНЛ и одну встречу за дубль в молодежном первенстве.

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