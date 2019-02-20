"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником
"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником Александром Лихачевым.
Московский клуб разорвал соглашение с 22-летним игроком по обоюдному согласию.
Футболист не участвовал ни в одном матче за первую команду красно-белых. За вторую команду, Лихачев выступил в 68 встречах, забив 2 гола.
В этом сезоне Лихачев сыграл 12 матчей за молодежную команду красно-белых в ФНЛ и одну встречу за дубль в молодежном первенстве.
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