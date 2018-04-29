"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"
Московский "Спартак" проиграл три последние игры и потерял практически все шансы на чемпионство, к тому же красно-белые пропустили на вторую позицию ЦСКА и подпустили к себе "Зенит". Место в Лиге чемпионов оказалось под угрозой, нужно было в срочном порядке исправлять ситуацию в матче с "Амкаром".
Красно-белым удалось забить быстрый гол: Фернандо навесил с углового, Боккетти сумел выиграть борьбу у Сивакова и отправил игровой снаряд в сетку. "Спартак" продолжил атаковать, но опасных моментов у ворот Нигматуллина создать не мог, хозяева же постепенно пришли в себя и также стали совершать набеги на ворота Селихова. Комолов после паса Рязанцева стрелял из пределов штрафной – мяч полетел рядом со штангой. Затем после розыгрыша штрафного в правую девятку бил Рязанцев, но и ему не хватило точности. В концовке тайма Гащенков должен был расстреливать пустые ворота после грубой ошибки Селихова, но игрок "Амкара" не дотянулся до мяча.
В начале второго тайма ситуация повторилась, Селихов снова ошибся на выходе, но никто из игроков "Амкара" его за это не наказал. Пермяков сегодня подводила точность ударов, они создавали моменты, но за всю игру так и не попали в створ ворот. "Спартак" же был более расчетлив, команда гостей за весь матч имела только три момента, два из которых воплотила в забитые мячи.
В концовке встречи Ханни воспользовался ошибкой Нигматуллина, который оставил ворота пустыми, вынося мяч после скидки Пашалича, Софиан воспользовался этим, закатив мяч в сетку. Через минуту Пашалич и Тимофеев выходили один на один, хорват сделал пас на партнёра, а тот пробил прямо во вратаря.
"Спартак" прервал свою неудачную серию и поднялся на промежуточное второе место, "Амкар" же остался в зоне стыковых матчей.
"Амкар" – "Спартак" - 0:2
Гол: Боккетти, 8 – 0:1; Ханни, 81 – 0:2
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Форбс, 72), Комолов, Гащенков, Эззатоллахи (Оланаре, 64), Бодул (Костюков, 64).
"Спартак": Селихов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Кутепов, Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Ханни, 40).
Вячеслав Горбачев
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