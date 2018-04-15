"Спартак" прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате

"Спартак" в рамках РФПЛ уступил "Уралу" (1:2).

Отметим, что "Спартак" не проигрывал с 19 августа 2017 года, тогда они уступили "Локомотиву" (3:4). Беспроигрышная серия клуба в чемпионате длилась 18 туров.

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