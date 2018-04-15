"Спартак" прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате

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"Спартак" прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате

"Спартак" в рамках РФПЛ уступил "Уралу" (1:2).

Отметим, что "Спартак" не проигрывал с 19 августа 2017 года, тогда они уступили "Локомотиву" (3:4). Беспроигрышная серия клуба в чемпионате длилась 18 туров.

Смотрите также обзор матча "Урал" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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