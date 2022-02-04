"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"

Центральный защитник "Енисея" Данил Труханов привлёк внимание московского "Спартака", сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, 18-летний футболист в случае смены клуба будет выступать за дубль "красно-белых".

Труханов является воспитанником "Енисея", за основу красноярцев пока не дебютировал.

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