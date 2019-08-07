"Спартак" претендует на двух игроков сборной Чехии

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"Спартак" претендует на двух игроков сборной Чехии

Московский "Спартак" работает над усилением полузащиты, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" проявляют предметный интерес к двум игрокам сборной Чехии - Алексу Кралу и Томашу Соучеку.

Оба футболиста играют на позиции опорного хавбека. Права на них принадлежат пражской "Славии".

Рыночная стоимость 21-летнего Крала - 3,5 миллиона евро, а 24-летнего Соучека - 7 миллионов.

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