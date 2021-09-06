"Спартак" претендует на хавбека "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал трансферной целью московского "Спартака", сообщает "СЭ".
По информации источника, "красно-белые" уже сделали предложение о переходе 21-летнего футболиста.
Сделка может состояться только в случае, если донской клуб подберёт замену своему игроку.
В этом сезоне Глебов сыграл за "Ростов" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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