"Спартак" претендует на хавбека "Ростова"

Фото инстаграм Данила Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал трансферной целью московского "Спартака", сообщает "СЭ".

По информации источника, "красно-белые" уже сделали предложение о переходе 21-летнего футболиста.

Сделка может состояться только в случае, если донской клуб подберёт замену своему игроку.

В этом сезоне Глебов сыграл за "Ростов" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: Экс-жена Мамаева потребовала купить одежду дочери, назвав футболиста тупым. | http://soccernews.ru