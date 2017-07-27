"Спартак" претендует на Ринкона

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"Спартак" претендует на Ринкона

Московский "Спартак" намерен побороться за полузащитника "Ювентуса" Томаса Ринкона, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "красно-белые" готовы составить конкуренцию "Валенсии" и "Бешикташу" в гонке за 29-летним венесуэльцем.

Ранее сообщалось, что Ринконом интересовался питерский "Зенит", однако агент футболиста позднее опроверг эту информацию. 

Не пропустите: "Спартак" интересуется хавбеком "Ростова". | http://soccernews.ru 

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