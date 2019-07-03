"Спартак" презентовал форму на следующий сезон

Московский "Спартак" представил игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2019/20.

Домашний комплект экипировки включает в себя красную футболку и белые шорты, а гостевой - белую футболку и красные шорты.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" финишировал в РПЛ на пятом месте.

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