"Спартак" презентовал новую прическу защитника Жиго

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"Спартак" презентовал новую прическу защитника Жиго

"Спартак" в твиттере опубликовал видео, на котором защитник красно-белых Самюэль Жиго предстает с новой прической.

Напомним, сегодня, 20 февраля, футболисты московского клуба проводят первую тренировку в Москве после зимней паузы.

29 февраля "Спартак" сыграет с "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 (мск).

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