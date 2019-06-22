"Спартак" презентовал новый клубный автобус

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"Спартак" презентовал новый клубный автобус

Московский "Спартак" обновил дизайн клубного автобуса, сообщает официальный твиттер "красно-белых".

Транспортное средство теперь выполнено в красно-чёрных цветах.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ.

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