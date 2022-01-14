"Спартак" презентовал своих зимних новичков

Фото твиттер "Спартака"

Четыре новичка московского "Спартака" сегодня были официально представлены спортивным директором клуба Лукой Каттани.

Напомним, что текущей зимой состав "красно-белых" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, хавбек Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.

Свинов выбрал 88-й игровой номер, Классен - 5-й, Хлусевич - 26-й, Николсон - 19-й.

"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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