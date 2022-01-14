"Спартак" презентовал своих зимних новичков
Фото твиттер "Спартака"
Четыре новичка московского "Спартака" сегодня были официально представлены спортивным директором клуба Лукой Каттани.
Напомним, что текущей зимой состав "красно-белых" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, хавбек Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.
Свинов выбрал 88-й игровой номер, Классен - 5-й, Хлусевич - 26-й, Николсон - 19-й.
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
Не пропустите: Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности
-
"Реал" собирается переманить защитника "Барселоны"
-
Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина
-
Депутат Госдумы России выступил за запрет легионеров в РПЛ
Лента новостей
-
"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба
-
Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки
-
В "Спартаке" ярко высказались о доминировании "Зенита" в РПЛ
-
Гвардиола второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ
-
ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси
-
Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит"
-
Четыре защитника "Челси" пропустят матч с "Манчестер Сити"
-
"Спартак" презентовал своих зимних новичков
-
АПЛ назвала лучшего игрока декабря
-
У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности
-
Бакаев прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
-
"Реал" собирается переманить защитника "Барселоны"
-
АПЛ объявила о переносе очередного матча
-
Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина
-
Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде
-
"Урал" расторг контракт с опытным защитником
-
"Севилья" приобрела мексиканского хавбека
-
Руни ответил на слова Роналду о менталитете в "Манчестер Юнайтед"
-
Нани выбрал новый клуб