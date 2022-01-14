"Спартак" презентовал своих зимних новичков

Теги спартак москваилья свиновлеон классенданиил хлусевичшамар николсон

"Спартак" презентовал своих зимних новичков

Фото твиттер "Спартака"

Четыре новичка московского "Спартака" сегодня были официально представлены спортивным директором клуба Лукой Каттани.

Напомним, что текущей зимой состав "красно-белых" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, хавбек Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.

Свинов выбрал 88-й игровой номер, Классен - 5-й, Хлусевич - 26-й, Николсон - 19-й.

"Спартак" ушёл на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов